Teresa Rodríguez presenta una denuncia contra un empresario por violencia machista

Todo ocurría en un acto del pasado martes en la Cámara de Comercio en Sevilla. Teresa Rodríguez relata ahora la lamentable situación que tuvo que vivir. Cuenta cómo, ya a punto de marcharse, el empresario andaluz Manuel Muñoz se presenta a la diputada de la siguiente forma: "Con un empujón me amordaza la boca con la mano, mientras aproxima su boca a la mía y simula besarme en los labios con su mano de por medio" Acto seguido una trabajadora que la acompañaba pregunta a Rodríguez si le conoce, ella lo niega, y él añade que sí, que la conoce de verla en televisión. "En ese momento me siento paralizada, humillada, ultrajada y siento deseos de marcharme lo antes posible de allí y lo único que me sale es preguntar: ¿y usted quién es?". El empresario, que continuó con una actitud jocosa, le da una tarjeta corporativa con sus datos. Hoy, la propia Teresa Rodríguez ha comunicado en las redes sociales que emprende acciones legales contra Manuel Muñoz, declaraciones que han desembocado en una tromba de reacciones de sus compañeros de partido en repulsa por este caso de acoso a la líder de Podemos en Andalucía.