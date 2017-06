Turull no comparte que Gordó mantenga el escaño como diputado no adscrito: "Me sabe muy mal"

"Si hay un grupo parlamentario en el que nadie se puede sentir moralmente propietario de su escaño este es JxSí"

El presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, ha asegurado este martes que no comparte que Germà Gordó mantenga su escaño en el Parlament como diputado no adscrito porque "si hay un grupo parlamentario en el que nadie se puede sentir moralmente propietario de su escaño este es JxSí".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Turull ha criticado la postura de Gordó tras saberse que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le investiga por supuesta participación en la trama del presunto cobro de comisiones ilegales en CDC: "No puedo estar en absoluto de acuerdo".

Ha recordado que con este grupo se dijo que al no poder contar votos se contarían diputados, en referencia al proceso soberanista: "Me sabe muy mal que haya tomado esta decisión y no la comparto en absoluto".