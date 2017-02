El etarra Urrusolo reprocha a Sortu que critiquen las torturas y no asumen su propia responsabilidad

Joseba Urrusolo Sistiaga, exdirigente de ETA que forma parte de los presos y expresos de la banda que se enmarcan en la 'Vía Nanclares', ha afirmado que "no se puede sostener" por parte de la izquierda abertzale "que torturar estuvo mal y no decir nada de tu propia responsabilidad".

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Urrusolo Sistiaga se ha referido a las concentraciones realizadas por Sortu ante las comisarías de la Ertzaintza para denunciar más de 400 supuestos casos de tortura que, a su juicio, habría cometido la Policía autonómica vasca.

El exrecluso ha reprochado que la izquierda abertzale "señale de esa manera" a los agentes de la Ertzaintza "cuando no ha puesto en cuestión que se vulnerara el derecho a la vida". "La autocrítica tiene que empezar por uno mismo. No se puede sostener que torturar está mal, que lo está, y no decir nada de tu propia responsabilidad. Es incongruente", ha afirmado.

Tras apuntar que "la mayor parte de la militancia de ETA, ha pagado las consecuencias" de lo que hizo con "muchos años de cárcel, toda una vida", ha lamentado que otros, en alusión a los dirigentes de la izquierda abertzale, tenían "un discurso superduro sin arriesgar nada".

En esta línea, ha insistido en que ETA "no eran solo sus comandos", por lo que "no se puede dejar esa mochila solo en las espaldas de los presos". "Por eso, la izquierda abertzale tiene que hacer esa reflexión", ha manifestado.

Además, ha criticado que ahora haya gente en Sortu que asegure que "hace años que pensaba que la lucha armada de ETA tenía que haberse terminado", pero "no dijeran nada" antes. "¿Cómo le explicas tú ahora a los últimos que entraron en ETA, con 40 años de condena, con la situación jurídica más difícil, que pensabas ya hace 20 que había que dejarlo y no dijiste nada? Eso va a ser difícil de gestionar", ha indicado.

El exdirigente de ETA ha afirmado que, al salir de prisión, le ha "llamado la atención la terrible desproporción entre lo que se vive en la calle y lo que se está viviendo en las cárceles". "En la calle hay una situación normalizada y en la cárcel siguen como antes", ha puntualizado.

Joseba Urrusolo ha considerado, asimismo, que "la política penitenciaria de la izquierda abertzale", con su forma de entender el tiempo en prisión y "los pasos que hay que dar, ha hecho que una situación, ya de por sí complicada, se agrave todavía más". "Eso ha supuesto a los presos cientos de años de cárcel de más", ha dicho.

DISOLUCIÓN DE ETA

También ha lamentado que, en la manifestación anual que se realiza por los presos, se siga pidiendo el acercamiento, "cuando lo que deberían pedir ya es la disolución de ETA, que es la mejor manera de ayudar" a los reclusos.

Urrusolo Sistiaga se ha referido a las víctimas, para considerar que en Euskadi "han tenido el sufrimiento añadido del entorno hostil en el que vivían". "Y hay que reconstruir también ese espacio perdido", ha concluido.