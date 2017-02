Urtasun (ICV) ve "aberrante" la judicialización del proceso catalán y aboga por el diálogo

Joan Saura apuesta por que el nuevo proyecto político sea "nacional catalán" y no dependa del Estado

El portavoz de ICV, Ernest Urtasun, ha tachado este viernes de "aberrante" la judicialización que considera que el Estado está haciendo del proceso soberanista catalán y ha abogado por el diálogo, por el pacto y por la celebración de un referéndum para desencallarlo.

Lo ha dicho en atención a los medios antes de comenzar el acto de celebración del 30 aniversario de ICV en el que han participado más de 200 personas y al que han asistido el coordinador nacional del partido, David Cid, los exdirigentes, Dolors Camats, Joan Saura y Jaume Bosch, y el secretario general de CC.OO. en Cataluña, Joan Carles Gallego, entre otros.

"Creemos que los problemas políticos se tienen que dirimir políticamente. Hacerlo de manera judicial es una mala noticia para el país y para la política", ha añadido.

Urtasun ha rechazado que este sea el último aniversario de la formación, que prevé confluir en el proyecto político que impulsan junto a BComú, Podem, EUiA y Equo, y ha reivindicado la trayectoria política del partido que quieren aportar al nuevo sujeto.

"Tenemos un mandato asambleario muy claro, que es ir a construir el nuevo sujeto político, pero mantener Iniciativa", ha dicho en respuesta a los periodistas.

Para Urtasun, esa confluencia va por buen camino, como demuestra la participación en los talleres que bajo el nombre de 'Un país en Comú' están realizando en toda Cataluña para debatir con la ciudadanía las ponencias cero que deben quedar cerradas en la asamblea prevista para e 1 de abril.

"La prioridad es el sujeto y hoy es un día para reivindicar la trayectoria de ICV", ha subrayado el portavoz ecosocialista, que ha afirmado que el proyecto que quieren impulsar tiene que ser ganador en Cataluña.

Urtasun a recordado que ICV nació de una confluencia --el PSUC-- y va hacia otra, por lo que ha zanjado que "ICV es el paso intermedio entre dos hegemonías de izquierdas".

SAURA Y EL NUEVO SUJETO

Durante el acto, Saura ha tomado la palabra para recordar los inicios del partido, y ha afirmado que ser de ICV no era algo "colateral, sino una forma de entender el mundo", y ha asegurado que hacer política es peligroso, y aunque es fácil que se tache a los políticos de corruptos ha recordado que los ecosocialistas no han tenido ningún caso de corrupción en el partido.

Para Saura, el nuevo sujeto político tiene que ser un proyecto "con identidad fuerte, que reconozca el pasado y a los que han trabajado para construirlo, un partido catalán y que apueste por una política realista".

Ha defendido que tiene que ser un proyecto "político nacional catalán, que no dependa del Estado", que defienda el referéndum y ha advertido de que, a menudo, los conflictos que han tenido los partidos han sido por sus disyuntivas entre la visión estatal y catalana de la política.

Ha dicho que no es fácil crear el nuevo espacio porque es imprescindible contar con una mayoría social que construya "una mayoría suficiente" para acabar con la desigualdad social y los desequilibrios medioamientales.

Considera que ICV tiene que aportar que ha sido un partido de una identidad fuerte, de transformación social: "No hay futuro sin reconocimiento del pasado", y ha asegurado que hay gente que siente que su trabajo no ha servido para nada y eso no ayuda a la regeneración democrática.