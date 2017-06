Villarejo entiende la dimisión de Moix porque está "incapacitado" y sugiere que debe ser expulsado de la carrera fiscal

El ex fiscal contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en España, Carlos Jiménez Villarejo, ha dicho este jueves que entiende la dimisión de Manuel Moix porque está "incapacitado para el ejercicio de sus funciones" y sugiere que debe ser "expulsado" de la carrera judicial.

El fiscal general del Estado, Juan Manuel Maza, ha admitido este jueves la renuncia "irrevocable" de Manuel Moix alegando motivos personales y dejando constancia, a su juicio, de que no cometió ninguna irregularidad.

"Me ha trasladado su opinión y los datos con los que contaba acerca de estas cuestiones que han sido eco en los medios de comunicación y he podido constatar de manera absoluta que no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad", ha subrayado el fiscal general del Estado