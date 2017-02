Zoido convoca mañana a las asociaciones de víctimas tras rechazar la Fiscalía reabrir el 11M

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha convocado este martes a las asociaciones de víctimas del terrorismo tras rechazar la Fiscalía de la Audiencia Nacional reabrir la investigación sobre el atentado del 11M en base al informe hasta ahora secreto elaborado por una brigada creada por el exjefe de la Policía Eugenio Pino.

A la cita, fijada en el Ministerio a las 19.30 horas, han sido convocados Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo; María Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Ayudas a las Víctimas del 11-M; Alfonso Sánchez, presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo; Miguel Folguera, presidente de la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, y la Fundación Rodolfo Benito Samaniego.

La reunión se celebra un día después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya anunciado que rechaza reabrir la investigación tras estudiar el informe de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) creada por Eugenio Pino, al entender que el mismo "no contiene ningún dato, indicio o elemento incriminatorio nuevo y/o distinto de los ya incorporados en su día al procedimiento judicial".

Este lunes, desde Oviedo, el director general de la Policía, Germán López Iglesias, ha avisado del "poco recorrido" en sede judicial que tendrían los informes hasta ahora secretos. El único que ha aparecido 12 días después de la entrevista en 'El Mundo' de Pino es el relativo al 11M.

Germán López Iglesias ha añadido, como ya comentó el pasado martes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que no existe informe alguno en relación con el caso de Marta del Castillo. "No tenemos ningún informe más", ha asegurado antes de referirse al 'caso Faisán', del que ha comentado que no hay novedades. "Seguiremos buscándolo y, si existe, la Policía dará con él", ha señalado.

Según ha informado en una nota de prensa la Fiscalía, el jefe del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha considerado que el informe del 11M al que aludió Eugenio Pino no justifica iniciar nuevas líneas de investigación o esclarecer nuevas responsabilidades en la planificación o ejecución del atentado.

"La Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al estimar que no es útil ni pertinente la práctica de nuevas diligencias, ha procedido a su archivo por considerar innecesario su remisión al órgano judicial", continúa la nota, que añade que será remitida una copia del informe a las asociaciones de víctimas personadas en el procedimiento.

LA BARC YA HA SIDO DISUELTA

La Dirección General de la Policía informó el viernes que había enviado al Fiscal-Jefe de la Audiencia Nacional el informe elaborado por la BARC en un CD con formato PDF, siguiendo las instrucciones del pasado 9 de febrero del nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Florentino Villabona.

Igualmente, los técnicos de la Dirección General de la Policía concluyeron que del documento elaborado por la BARC "no se desprende la existencia de ninguna nueva línea de investigación a realizar y de la misma manera su contenido carece de trascendencia en el ámbito policial".

La Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) ha dejado de tener funciones y sus efectivos han sido destinados al Centro Nacional de Desaparecidos, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, según precisó en su comunicado del viernes la Dirección General de la Policía.