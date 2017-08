El mayor de los Mossos D'Esquadra: "La operación no está cerrada"

“La operación no está cerrada. Hemos hablado del núcleo sobre el que estamos trabajando, el que siempre hemos dicho. Toda la documentación nos habla de 12 personas. De estas 12 personas, hoy por hoy, cuatro están detenidas, y mañana pasarán a disposición de la Audiencia Nacional; las dos personas muertas que aparecen en Alcanar; los 5 abatidos en l os hechos de Cambrils ; la abatida está tarde… suman 12 personas. Esto no quiere decir que en las próximas semanas no haya novedades, pero de las 12 personas a las que nos hemos referido siempre, ya hemos dado cuenta”, ha dicho el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero.