Artur Más dimite como presidente del PDeCAT: "Doy otro paso al lado"

Así, Más ha indicado que toma esta decisión para no perjudicar a la posibilidad que tiene el PDeCat para formar gobierno en Cataluña durante los próximos días. Y aunque ha explicado que su cargo de simple representación, con este paso pretende no entorpecer la formación de dicho gobierno. Además, con ello también quiere "facilitar la expansión" del PDeCAT.

Y no sólo eso, Más también ha asegurado que las causas procesales que tiene pendientes han sido el otro motivo que le ha llevado a dimitir como presidente del PDeCAT: "Los próximos meses también he de encarar un calendario judicial. No quiero que la condena por el 9-N o la causa pendiente del 1-O dificulten y limiten las posibilidades de expansión del Partido Demócrata y JuntsXCat".