Las autoridades británicas han pedido las huellas de Ignacio Echeverría para intentar identificarlo

Su familia cree que puede ser uno de los heridos en el atentado de Londres que están inconscientes o sedados

Así lo ha desvelado su padre, Joaquín Echeverría, en declaraciones a diversas emisoras de radio, recogidas por Europa Press. Según ha relatado, él recibió esta información a la una de la mañana de este lunes, y desde entonces no ha tenido más noticias.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido calma a la familia apuntando que Ignacio Echeverría puede ser uno de los heridos en el atentado que aún permanecen sedados en algún hospital. "Me parece muy razonable lo que está diciendo, ojalá sea así", ha dicho su padre en Onda Cero.

"Pensamos que está inconsciente y no identificado", ha dicho también a Europa Press su hija Isabel, que vive en Londres al igual que su hermano. El Gobierno español ha recibido confirmación del británico de que Ignacio no está entre los fallecido. No obstante, hay unos 20 heridos que están en estado crítico.