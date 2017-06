Los 'comuns' celebran la continuidad del Pacte pel Referèndum "básico" para una consulta efectiva

Interpela a independentistas y al PSC a apoyar las iniciativas que quieren echar al PP

Ha celebrado que el Pacte se haya reunido este martes porque "la semana pasada parecía que el Pacte había desaparecido del escenario y prácticamente no contaba en el debate del derecho a decidir" de los catalanes.

Domènech hacía referencia con esas palabras a la reunión que Puigdemont convocó el lunes de la semana pasada en la Generalitat con los partidos de la plataforma para abordar el referéndum, a la que los 'comuns' no acudieron porque consideraban que eso debía abordase en el Pacte.

Para ello ha apostado por apoyar las hojas de ruta de país que considera que se reflejan en el Pacte Nacional pel Referèndum "y no las hojas de ruta de Govern".

"No entendemos que alguien se pueda abstener ante la posibilidad de expresar el rechazo al Gobierno, y no entendemos que fuerzas progresistas como el PSC no se sumen a expresar la voluntad del 80% de la ciudadanía" en favor del derecho a decidir, ha interpelado Domènech.