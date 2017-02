¿Quién va a la cárcel?

Llegan desde la cárcel para declarar en el juicio por Gürtel. En un furgón el viernes Pablo Crespo y Álvaro Pérez y en la ambulancia viaja Francisco Correa por la claustrofobia que padece. Están condenados a doce años de cárcel. Cumplen ya prisión provisional la misma semana que Urdangarin queda en libertad sin fianza.

Han presentado un escrito al tribunal. La cárcel, dicen, es una medida desproporcionada. El fundamento jurídico protege siempre la libertad del condenado. Pero hay escenarios en los que cabe la prisión preventiva. Si la pena es mayor a dos años y no se garantiza la asistencia judicial o hay riesgo de ocultar pruebas como en el caso Gürtel. A Iñaki Urdangarin no se le retira el pasaporte y no va a pisar la cárcel todavía. Tendrá sólo que comparecer ante las autoridades judiciales suizas una vez al mes. Por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. La Fiscalía se inclina por no pedir prisión preventiva para Blesa y Rato. Parece dificíl que, de forma preventiva, acuda Rato a la cárcel. Cada caso es diferente como distinta es la pena para cada condenado.