La doctora que denunció a López Madrid por acoso sexual señala al excomisario Villarejo como el que la apuñaló en 2014

Pinto le responsabilizó de un apuñalamiento que sufrió en la calle en 2014

Según la Guardia Civil, el posicionamiento de los móviles de la doctora Pinto y del móvil desde la que supuestamente recibía las amenazas no concuerdan con la declaración que aportó la denunciante.

Estos informes, según el letrado, afirman que el hijo de la demandante no podía haber presenciado la supuesta agresión por encontrarse, en todo caso, dentro del coche y la doctora Pinto detrás del mismo con el maletero abierto.

La médico había denunciado a López Madrid asegurando que, tras una visita a su consulta, el empresario "comenzó un flirteo que ella trató de pararlo pero no pudo", según consta en la denuncia. Tras estos episodios, según denunciaba Pinto, comenzó a padecer "acoso sexual" que "no pudo controlar" y "no denunció en un principio por ser la persona que era" y "por pánico".