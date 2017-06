El director del CNI dice que en España las cifras de yihadistas son "muy manejables"

Elogia los esfuerzos para integrar a los inmigrantes: "Nos estamos protegiendo como mejor podemos"

Según Sanz Roldán, el único modo de controlar el yihadismo es seguir controlando "el camino de entrada y salida". "Hay que tener controlado al completo el llamado ciclo yihadista. En el momento que no sea así, te falta un dato y ya el control no puede ser absoluto", ha advertido el general, que ha subrayado que ningún país está exento de sufrir un ataque terrorista.

"No nos podemos poner la medalla, porque se puede producir en cualquier momento y lugar", ha avisado el responsable del CNI durante su participación en la segunda sesión del el XXIX Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, que se celebra en Toledo.

"Llevamos 60 años diciendo a los terroristas: no vas a interrumpir mi vida, voy a ser libre", ha precisado el responsable del CNI, que también ha destacado que en España, frente a otros países, existe una capacidad superior de generar empatía con los inmigrantes, pues se hacen "más esfuerzos por la integración".

En este sentido ha incidido en la necesidad de analizar si "verdaderamente los flujos migratorios traen inestabilidad y de qué tipo", censurando que la nueva Estrategia Europea de Política Exterior y Seguridad de 2016, en esta cuestión, sea "muy litgh", pues solo menciona el problema "pero no se va más lejos".

Y es que, a juicio del responsable del CNI, "inmigración y terrorismo" son conceptos que no tienen por qué estar relacionados, pues en el caso de España, "que no es un mal ejemplo de integración", no existen "guetos" de inmigrantes como se pueden dar en otros países europeos.