El expresidente del Real Betis declara este lunes en el juicio por apropiación indebida en su gestión del club

El expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera prestará declaración este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Sevilla por un presunto delito de apropiación indebida en su gestión del club, hechos por los que la Fiscalía le pide tres años de cárcel.

Antes de la primera sesión del juicio, Lopera fue cuestionado por si se encontraba tranquilo. "No voy a estar tranquilo, si no he hecho nada malo", resaltó.