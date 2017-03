El precandidato alternativo a Cospedal para liderar el PP C-LM no pasa el filtro al lograr únicamente 52 avales válidos

El precandidato a liderar el Partido Popular de Castilla-La Mancha Tomás Medina ha visto como el Comité Organizador del Congreso regional ha dado validez tan solo a 52 de los 143 avales presentados, a 38 de los 90 necesarios para conformar oficialmente su candidatura.

Según indican a Europa Press fuentes del Comité Organizador, el siguiente paso es comunicar a Medina esta circunstancia para que haga las alegaciones oportunas en las próximas 24 horas, plazo otorgado al precandidato de manera extraordinaria.

De los 91 no válidos, 88 corresponden a afiliados que no están al corriente de pago, dos de ellos son ilegibles y otro más corresponde a una persona que no figura en las bases de partido como afiliado, indican a estas fuentes.

El viernes se volverá a reunir este Comité para dictaminar las candidaturas oficiales, teniendo en cuenta que la otra candidata, María Dolores de Cospedal, ha presentado más de 4.000 antes de las 14.00 horas.