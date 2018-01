La familia de la valenciana muerta en Perú: "No se sabe si ha sido un accidente o no. ¿Por qué no la socorrieron?"

Informativos Telecinco/agencias

La familia de la turista española Nathaly Salazar, muerta en Perú el pasado 2 enero en una tirolina, asegura que "realmente no se sabe si ha sido un accidente o no", porque los detenidos habrían dado dos versiones. Además han lamentado que no la socorrieran porque, según dicen, "ven que está muerta" cuando "igual estaba inconsciente".

Los dos arrestados son Jainor Huila Huamán , de 19 años, y Luzgardo Pillcopata Amaru, de 21, que fueron detenidos en el distrito de Maras, cerca de Cuzco , según fuentes policiales.

Los jóvenes vinculados con la muerte de la turista valenciana Nathaly Salazar declararon que la mujer murió en el acto durante un accidente de tirolina en el sector conocido como Ayamoco.

Por temor a las consecuencias, ambos decidieron no informar a las autoridades y arrojar el cadáver a las aguas del río Vilcanota-Urubamba a la altura de la torre de energía eléctrica Macchupicchu Cachimayo entre las 18.30 y las 19.00 horas de ese 2 de enero.

Tamara Salazar , hermana de Nathaly, nunca imaginó este desenlace y ha lamentado el comportamiento de "gente tan inhumana".

"Realmente no se sabe si ha sido un accidente o no , han dado dos versiones y lo único claro es que mi hermana está muerta, realmente no se sabe si llegó a ser un accidente: ¿Por qué no socorren a mi hermana? Igual estaba inconsciente cuando la lanzaron ", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Este lunes se va a proceder a la reconstrucción de los hechos , ha indicado la hermana, a la que asistirán los padres de Nathaly Salazar, quienes "tienen esperanza" en poder encontrar "pronto" el cuerpo de la joven, ya que aunque el río es "bastante caudaloso, hay una hidroeléctrica cerca y puede haber quedado retenido en una malla".

También asistirán a esa recreación los dos guardias civiles que se han desplazado a la zona y el cónsul español.

Los padres de Nathaly Salazar también tienen previsto hacer próximamente una declaración ante los medios para poner de manifiesto la existencia de ese "turismo ilegal". "¿Cómo la policía peruana no sabe que esto existe? No es que te lleves a 15 senderistas, hay que montar una infraestructura. Queremos que todo esto salga a la luz y no vuelva a pasar", ha señalado la hermana.

DEJÓ PASAR A UNA FAMILIA

Asimismo, ha destacado la "bondad" de su hermana porque, tal y como habría declarado una familia que también estaba presente en la actividad, Nathaly Salazar iba delante de ellos en la tirolina pero les dejó pasar antes porque iban con niños y "se pusieron muy nerviosos porque empezó a llover muchísimo y a granizar" y se quedó ella esperando.

La turista española de 28 años, se encontraba de viaje en Sudamérica desde finales del pasado mes de septiembre, cuando partió de Valencia, ciudad en la que reside con sus padres, para recorrer como "mochilera" diferentes países.

Desde entonces había visitado Ecuador, su país de origen y días después llegó a Perú, en concreto, en la ciudad de Cuzco el pasado 28 de diciembre.