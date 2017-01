Un portátil salva la vida de un superviviente al tiroteo de Florida

Un portátil ha salvado la vida a un hombre en el tiroteo que tuvo lugar este viernes en el aeropuerto Fort Lauderdale del estado de Florida, Estados Unidos, según informa 'CNN'.

"La mochila me salvó la vida", afirmó Steve Frappier que así se llama el hombre. "Me caí y la mochila todavía estaba sobre mi espalda y me giré de tal manera que en el momento en que el tirador disparó hacia mi dirección hubo una bala que rebotó", agregó.

“El ordenador portátil paró la bala”. Gracias a él, Steve ha salido ileso del terrible tiroteo pues a no ser por el dispositivo, la bala le hubiera atravesado la espalda.