Éste quizá sea el regalo más raro que te pueden hacer en el amigo invisible

Un grupo de amigas de Liverpool quedaron para darse los regalos del amigo invisible. Hasta aquí todo bien: Liz Forshaw no podría imaginarse lo que iba a ocurrir después. Al abrir el suyo, no pudo esconder su sorpresa: su amiga le había regalado unas zapatillas hechas con pan y con lacitos incluidos. Aunque no se trate de un objeto muy útil, el regalo provocó grandes carcajadas entre las amigas.