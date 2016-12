El niño pide una canción infantil y 'Alexa' empieza a reproducir frases pornográficas

Los padres de un niño pequeño entraron en pánico cuando su nuevo dispositivo Alexa, de Amazon, comenzó a lanzar frases pornográficas a su hijo mientras ellos trataban frenéticamente de apagarlo. En el vídeo, el pequeño le pide al servicio de voz Alexa que toque la canción ‘Digger Digger’. Aunque su madre le dice que pida ‘Wheels on the Bus’, no le da tiempo a hacerle la petición a Alexa porque ésta ya está explicando lo que ha detectado que le han pedido, que no es otra cosa que un ‘ringtone’ porno. Cuando los padres se dan cuenta, empiezan a gritar a Alexa que se detenga mientras el niño les mira confuso. Pese al tenso momento, se oyen las risas de la familia al final del vídeo, que ha recibido más de tres millones de visitas en dos días. Un portavoz de Amazon ha explicado que la compañía se ha disculpado con la familia.