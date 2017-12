Aumentan los problemas económicos, de vivienda y de salud de las personas atendidas por Cruz Roja Española

Casi el 90% desconoce las aplicaciones informáticas "más usuales" y el 61% no utiliza Internet

"La población con mayor dificultad con acceso al empleo se le van agravando las situaciones personales, económicas y sociales. Esta situación no mejora y sí empeora. No estamos hablando de población marginal, sino de personas empobrecidas", ha explicado el coordinador general de Cruz Roja Española, Antoni Bruel.

El informe también destaca que el 94,6 por ciento de los hijos de los encuestados viven en hogares que no superan el umbral de la pobreza. "Un niño tiene que estudiar pero también tiene que merendar por las tardes y nos tenemos que asegurar de que coma su merienda. Hay que enseñar a pescar pero mientras hay que comer", ha comentado el coordinador general de Cruz Roja Española.

En este sentido, señala que las problemáticas más destacadas son no poder pagar el alquiler (51,5%, un 5,8% más que el año anterior); no poder pagar servicios de luz, gas, teléfono o comunidad (45,7%, un 11,8% más); y llevar algún tiempo sin poder pagar la hipoteca (14%, mismo porcentaje que el año anterior). Del total de las personas atendidas por la organización, el 2,5 por ciento afirma haber perdido la casa.

En la misma línea, refleja que el 65 por ciento de los hogares no dispone de ordenadores de sobremesa, portátiles o tablets, y que el 61 por ciento de las personas atendidas no utilizas internet y el 14 por ciento no dispone de teléfono móvil.