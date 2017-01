Channing Tatum revoluciona las redes sociales con una foto de su mujer desnuda

El actor Channing Tatum incendia las redes sociales al subir una foto de su mujer acostada en la cama sin ropa. Una sensual fotografía que, sin duda, no ha dejado indiferente a nadie. Más de 462.000 'Me gusta' y miles de comentarios de unos seguidores que no terminan de dar crédito a lo que ven en la imagen, una instantánea apoyada por sus seguidores que piden, de forma pícara, que "ahora le toca a ella hacer una foto así de sexy de Channing".