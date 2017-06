"Las administraciones son las principales infractoras de la legislación en materia de medio ambiente"

En España mueren de forma prematura 25.000 personas al año debido a la contaminación del aire. Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción advierte de que “son las administraciones públicas las principales infractoras de la legislación vigente”. Con él analizamos la situación del aire que respiramos y los ejemplos más claros de incumplimiento de la normativa de residuos con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra hoy. No obstante, no toda la responsabilidad es de los gobiernos. Los ciudadanos también podemos preservar nuestro medio ambiente con pequeños gestos en la vida cotidiana. Basta con poner el lavavajillas, no encender el aire acondicionado o comprar productos de nuestra zona y de temporada.