Empleo asegura que no se tomará una decisión sobre el cambio de uso horario "sin información solvente" de las ventajas

El secretario de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Juan Pablo Riesgo, ha asegurado este martes 21 de febrero que el Gobierno no tomará una decisión sobre el cambio de uso horario "sin información solvente de las ventajas e inconvenientes de ello".

"Tendemos a pensar que el cambio tiene ventajas, por eso lo hemos propuesto", ha defendido Riesgo en el marco de la Tribuna Sociedad y Empresa de Mapfre y Europa Press que lleva por título 'Conciliación, Flexibilidad y nuevas formas de trabajar. Comprometidos con las personas', que ha contado como ponentes con el director del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH, Guillermo Tena; la directora general de Recursos Humanos de Mapfre, Elena Sanz; el director corporativo de Personas y Organización de Repsol, Arturo Gonzalo Aizpiri; y la directora General de Recursos Humanos e Inmuebles de Vodafone España, Remedios Orrantia.

En este sentido, el secretario de Estado de Empleo ha puesto de manifiesto que el cambio de uso horario requiere de "un Pacto nacional en todos los ámbitos" y también en el de la negociación colectiva y el diálogo social. Por eso, según ha detallado Riesgo, se analizarán las "ventajas e inconvenientes" que supondría la recuperación del uso horario anterior en la mesa de calidad del empleo.

"Yo espero que acudamos todos con un diagnóstico real de la situación, con estudios de los pros y los contras del cambio y, a raíz de ahí, aportar una información al debate para tomar una decisión", ha agregado, al tiempo que ha precisado que la mesa se convocará en las próximas semanas. "Creo que es mejor trabajar bien a trabajar rápido", ha subrayado.

Preguntado sobre la necesidad o no de adelantar en 'prime time' en las televisiones, el secretario de Estado ha declarado que, aunque el Ministerio de Empleo no tiene competencia en esta materia, desde su punto de vista, es "una incongruencia". "No hay forma de tener unos horarios razonables si la gente se acuesta tan tarde", ha apostillado.

En relación con las medidas por la conciliación y bienestar en el trabajo, el secretario de Estado ha explicado que se pueden establecer "incentivos y criterios generales para establecer jornadas y horarios más racionales", como es el caso de la salida a las 18.00 horas. No obstante, ha asegurado que ello sería un "objetivo y, en todo caso, dialogado y voluntario por parte de las dos partes", empresario y trabajador.

Además, el secretario de Estado de Empleo ha aclarado que hablar específicamente de "una hora concreta puede resultar anacrónico pero desde luego es mucho mejor que no hablar". "Lo que hemos hecho es uso de esa capacidad que, en principio, tenemos de liderazgo como Gobierno para implantar este debate en la agenda de diálogo", ha detallado.

COMPETIR EN TALENTO

Juan Pablo Riesgo ha afirmado que España será capaz de competir en talento si se consolida la estabilización macroeconómica y el marco de relaciones laborales en el país, así como si es capaz de afrontar los retos que tiene la economía española en el futuro.

Para Riesgo, en la actualidad hablar de retos, de flexibilidad y de conciliación es "imprescindible" y "necesario" para gestionar el talento. "España no puede competir en costes bajos, tiene que competir en talento", ha añadido. En este contexto, el secretario de Estado de Empleo ha recordado que hay "muchas" agendas que abordar para atraer y retener el talento.

Al hilo de esta cuestión, ha puesto de relieve que se han tomado decisiones "acertadas" tanto por parte de la sociedad española como por las empresas en el marco del diálogo social y la negociación colectiva que han permitido que este desequilibrio macroeconómico haya derivado en una estabilización, así como un crecimiento "intensivo" del empleo.

No obstante, Riesgo ha señalado que "todavía queda mucho por hacer" para recuperar la otra mitad del empleo que se ha perdido, en materia de oportunidades de parados de larga duración y para los más jóvenes y respecto a la dualidad.

"Creo que vamos por la buena dirección para abordar estos retos, pero nos queda mucho por hacer para afrontar los retos del futuro del mercado de trabajo", ha insistido, tras recordar que el "gran reto de la economía" es hacer de los desafíos como la digitalización, la globalización o el reto demográfico, entre otros, una "verdadera oportunidad".

FORMACIÓN PERMANENTE

El 65% de los niños que estudian primaria en la actualidad trabajarán en perfiles que hoy ni se conocen y el 25% de las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores con los requisitos que demandan, por lo que Riesgo considera "necesario" apostar por la formación permanente y por la inversión en capital humano.

Las medidas de flexibilidad son capaces de aumentar hasta un 19% la productividad de los empleados, según Riesgo, que también ha resaltado que el incremento de la productividad derivado de políticas de conciliación "ha dado mayor resultado" entre mujeres que entre hombres.

"Es especialmente importante incrementar la tasa de las mujeres en el mercado de trabajo", ha apuntado, tras señalar que si se elevara el grado de participación de la mujer en el mercado de trabajo España incrementaría el PIB un 20%.

Para incrementar la productividad y poder competir en talento con trabajadores más formados y motivados, Riesgo ha señalado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha puesto en marcha la Agenda global por la calidad de Empleo. En esta línea, Riesgo ha afirmado que "no ve una agenda completa" si no se habla de conciliación y bienestar en el trabajo.

El motivo de la implantación de esta Agenda es el de atender a colectivos desfavorecidos (jóvenes y parados de larga duración) y diseñar una estrategia de activación para el empleo para tener a los trabajadores españoles "permanentemente" capacitados.

Así, Riesgo ha recordado que, dentro de esta agenda, las medidas fundamentales para debatir en el ámbito tripartito son plantear opciones en el marco del diálogo social para el pacto por la conciliación y racionalización de horarios y adoptar incentivos en la negociación colectiva para que se establezcan horarios "más razonables" en la empresa.

También ha señalado que en 2011, cuando él y su equipo llegaron al Ministerio de Empleo, "hablar de conciliación podía resultar obsceno en el ámbito del trabajo". "Cuando se destruían 1.500 empleos cada día, hablar de bienestar en el trabajo, creo que podría ser obsceno. Hoy, en 2016, hablar de retos, hablar de flexibilidad, conciliación es imprescindible", ha concluido.