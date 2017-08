La Ertzaintza investiga una supuesta agresión sexual a una menor en fiestas de Azkoitia (Gipuzkoa)

El Ayuntamiento rechaza "todo tipo de agresiones machistas" y pide "el máximo respeto a la intimidad de la presunta víctima y su familia"

"NO ES NO"

Además, el alcalde, Javier Zubizarreta, ha expresado su rechazo por "todo tipo de agresiones machistas". "Las instituciones y la sociedad decimos bien alto que 'no es no'. Sin embargo, los abusos no cesan", ha lamentado.