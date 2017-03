El Foro de la Familia reclama un Plan integral de apoyo a la mujer embarazada en la Semana por la Vida

El Foro de la Familia ha reclamado al Gobierno español que ponga en marcha un Plan integral de apoyo a la mujer embarazada para mejorar la protección a la maternidad, con motivo de la Semana por la Vida.

El delegado del Foro de la Familia en Baleares, que participó el pasado miércoles 22 de marzo en el Parlamento Europeo de Bruselas en la Semana por la Vida y en la Asamblea General de la Federación Europea One of Us en representación del Foro Español de la Familia, ha pedido un "respeto total" para el derecho a la vida.

"Para el progreso de una sociedad, para la justicia, la equidad y la paz debe haber un respeto total e indiscutible a los derechos fundamentales. Ésta es nuestra principal misión y visión en la construcción de una mejor sociedad española y europea, respetuosa con los derechos fundamentales de todos sus integrantes", ha incidido Buades.

El principal objetivo de la Federación Europea One of Us es introducir en la agenda política de los países europeos el debate por la vida. "No puede sacarse del debate político un tema tan fundamental para el ser humano, para la sociedad y para España", ha manifestado Buades.

La Federación One Of Us, que representa a más de 30 entidades de los diferentes países que integran la Unión Europea, y cuyos miembros españoles han estado presentes en esta convocatoria en Bruselas, continuará trabajando para que la defensa y la protección de la vida sean "prioritarios en la agenda política, en las leyes, en los movimientos sociales y miembros de la sociedad".