Investigadores españoles demuestran que el marcapasos es un tratamiento efectivo para pacientes con síncope recurrente

Un trabajo español de la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología ha demostrado que la implantación de un marcapasos es un tratamiento efectivo para el síncope recurrente en los pacientes mayores de 40 años y cuyos resultados en el test de tabla basculante son ser positivos y con cardioinhibición.

Así lo han asegurado el cardiólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocio de Sevilla y primer firmante del trabajo, Gonzalo Barón y Esquivias, durante la 66ª edición de la Annual Scientific Session del American College of Cardiology.

El síncope es una pérdida brusca de conciencia, de duración breve y de rápida recuperación sin necesidad de realizar maniobras de reanimación. Se calcula que una de cada dos mujeres y uno de cada tres hombres sufrirá al menos un episodio de este tipo a lo largo de su vida.

"Entre el 25 por ciento y el 30 por ciento de estas personas sufre lo que se conoce como el síncope recurrente. Nosotros, en nuestro trabajo, nos hemos centrado en aquellos que han sufrido un mínimo de cinco desvanecimientos en toda su vida y al menos dos de ellos en el último año, lo que representa entre el 5 por ciento y el 10 por ciento de los síncopes recurrentes", ha explicado Barón y Esquivias.

NO HAY TRATAMIENTO

Aunque el síncope en sí mismo no es una enfermedad peligrosa, son las consecuencias de sufrir el desmayo lo que puede provocar graves lesiones en el paciente. Estas personas, además, ven afectada su calidad de vida, tanto por sus repetidas visitas a los servicios de urgencia, donde deben realizarse una gran cantidad de pruebas, como por las consecuencias directas de las caídas.

"Hasta ahora, no existía ningún tratamiento al respecto y los episodios no podían predecirse y por lo tanto sus efectos no se podían prevenir. Ahora, en cambio, hemos sido capaces de demostrar que la implantación de un marcapasos en este tipo de pacientes puede reducir hasta siete veces la ocurrencia de síncopes", ha apostillado el experto.

En concreto, los investigadores han analizado a 46 pacientes con síncope recurrente a quienes se les implantó un marcapasos, el cual se activó de forma aleatoria en la mitad de los pacientes. Al año, se revirtió la función de los marcapasos y se cruzó a los pacientes que no estaban previamente estimulados a estarlo durante los siguientes doce meses y los que estaban previamente sin estimularse, a que estuvieran doce meses estimulados.

Cuando se analizó el global de los pacientes, se comprobó que cuando los 46 pacientes estaban estimulados con el DDD-CLS, sólo cuatro de ellos (8,7%) sufrieron síncopes, mientras que durante el tiempo que los 46 pacientes no estaban estimulados, 21 de ellos (45,65%) tenían de nuevo síncopes.

"Otro de los aspectos destacados, "es que, mientras que el tiempo transcurrido hasta el primer síncope en los pacientes con marcapasos era de 29 meses, en los pacientes con las funciones del marcapasos anuladas era solo de nueve meses", ha comentado el doctor, para insistir en que la implantación del marcapasos no solo mejorará la calidad de vida de los pacientes, sino que también se reducirán los gastos derivados de la gran cantidad de pruebas y seguimientos que deben realizarse aquellas personas con síncopes recurrentes.

Actualmente, los investigadores están ampliando el estudio con un número mayor de pacientes. Tras este nuevo trabajo, y en el caso de que se confirmen los resultados previos, se espera que la implantación del marcapasos DDD-CLS se incluya en las guías de práctica clínica como tratamiento en mayores de 40 años con síncopes vasovagales cardio-inhibitorios. "Estamos muy contentos con la gran acogida que está teniendo nuestro estudio entre la comunidad científica. Este es un ejemplo más de la excelente calidad de la investigación cardiovascular de nuestro país", ha zanjado.