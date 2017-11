El abogado de tres acusados de 'La Manada': Deben estar "tranquilos" y contar "la verdad"

Está previsto que al menos estos tres acusados contesten a las preguntas del Ministerio fiscal y de la acusación particular, pero no a la representación del Ayuntamiento de Pamplona y de la Comunidad foral, al entender que estas dos representaciones son "puramente testimoniales y casi me atrevería a decir que pseudopolíticas". "Entendemos que no es necesario responder a sus preguntas, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente en responder tanto a fiscal como acusación particular", ha indicado.