La canadiense Maggie MacDonnell gana el 'Global Teacher Prize' y el español David Calle queda entre los finalistas

La profesora canadiense Maggie MacDonnell ha sido la ganadora del 'Global Teacher Prize' anunciado este domingo en Dubai, un galardón conocido como el "Nobel de la Educación" y al que también optaba el docente español David Calle, que finalmente ha quedado entre los diez finalistas. "Nosotros importamos, los profesores importamos", ha exclamado la ganadora tras recibir el premio.

MacDonnell trabaja en una comunidad de la etnia Inuit en la región del Ártico Canadiense con una alta tasa de suicidios y una gran rotación de docentes, lo que dificulta la calidad de la educación. "En solo dos años fui testigo de diez suicidios", ha explicado la profesora, a la que los organizadores del concurso destacan por haber logrado un enfoque educativo "integral" para introducir dinámicas de vida más saludables entre la población y fomentar la implicación de sus estudiantes en la comunidad.

La profesora ha recibido el premio en una ceremonia en la que han participado los diez profesores nominados, procedentes de España, Pakistán, China, Jamaica, España, Canadá, Reino Unido, Alemania, Kenia, Australia y Brasil. El premio ha sido anunciado desde la Estación Espacial Internacional y el responsable de entregarlo ha sido el jeque de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ciudad en la que se celebra el Global Education and Skills Forum 2017.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha enviado un mensaje en vídeo para felicitar a la profesora y ha hecho hincapié en el valor de la profesora para realizar "cosas extraordinarias en circunstancias excepcionales". "Has hecho una demostración de grandeza corazón, de voluntad y de imaginación. Gracias, Maggie", ha manifestado Trudeau.

El profesor español que optaba al galardón, David Calle, fundó su propia academia hace 15 años. Preocupado por no poder atender a sus alumnos fuera de las aulas y, consciente de que muchas familias no podían permitirse un profesor particular, trasladó la academia a Youtube hace seis años.

En la página web 'www.unicoos.com' ofrece teoría, ejercicios resueltos y exámenes. A día de hoy, el canal cuenta con 700 vídeos de matemáticas, física, química y tecnología; acumula más de 100 millones de visitas y cuenta con más de 700.000 suscriptores.