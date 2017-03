El padre de Maloma denuncia que lleva "12 días" sin poder hablar con ella y ve "anulada su voluntad"

Reclama suspender las ayudas de carácter no humanitario y los apoyos políticos, institucionales o económicos al Frente Polisario

La familia española de Maloma Morales de Matos, natural del Sáhara Occidental y nacionalizada española al ser adoptada por esta familia de Mairena del Aljarafe (Sevilla), ha advertido este miércoles de que lleva ya "12 días" sin poder contactar con ella, pues tras su "matrimonio forzoso" sólo ha logrado hablar con ella en una ocasión. Para el padre adoptivo, Maloma "tiene anulada su voluntad" y está "secuestrada", por lo que reclama suspender las ayudas de carácter no humanitario y los apoyos políticos, institucionales o económicos al Frente Polisario y a las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui.

En un comunicado remitido a Europa Press, José Morales, el padre adoptivo de Maloma ha insistido en que la joven lleva ya "15 meses secuestrada en los campamentos de refugiados" saharauis de Tinduf (Argelia), ante la "aparente indiferencia del Gobierno de España", aseverando que el reciente enlace de la joven ha sido un "matrimonio forzado".

"Maloma tiene anulada su voluntad. Ya no parece ni ella y me impiden hablar con ella. ¿Dónde está su libertad?", asegura Morales, quien expone que lleva "12 días" sin poder hablar con su hija adoptiva. "No cogen el teléfono, así que mientras haya que seguir llamándola al móvil de su hermano, eso de que es libre seguirá siendo falso".

Según el padre adoptivo de Maloma, la única vez que ha podido comunicarse con su hija desde su boda, "ella no tenía palabras para explicarnos por qué no nos invitó, si era un día tan feliz para ella y está tan enamorada. Sólo decía que es difícil de explicar, pero ya sabemos que nunca está sola y menos hablando con nosotros".

"Mientras, nuestro Gobierno negociando con el Frente Polisario no sé qué, ni cómo, ni con qué", lamenta José Morales. En un intento más por "lograr que el Gobierno adopte una postura decidida en favor de la liberación de Maloma", José Morales ha solicitado al defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, su "mediación" ante la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez, para que "se suspendan las subvenciones de carácter no humanitario y los apoyos políticos, institucionales u económicos al Frente Polisario y a las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui, hasta que Maloma pueda declarar libremente en España dónde, cómo y con quien quiere vivir, haciendo uso de sus derechos sin ningún tipo de coacción o presión".

Morales y los padres de acogida de otras tres mujeres mayores de edad "retenidas contra su voluntad" por sus familias biológicas en Tinduf; Darya Embarek Selma, Nahjiba Mohamed Belkacem y Koria Badbad Hafed, han enviado al Gobierno central un total 4.186 firmas recogidas en los últimos tres meses, en apoyo a la petición de la suspensión de ayudas de carácter no humanitario, "porque es la única medida de presión que funciona".