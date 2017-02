Murcia no convocará oposiciones al cuerpo de maestros en 2017 por "el retraso en la aprobación de los Presupuestos"

Alega que la falta de Presupuestos Generales del Estado "impide realizar las oposiciones con garantías jurídicas suficientes"

La Consejería de Educación y Universidades no convocará finalmente oposiciones al cuerpo de maestros en 2017 en la Región de Murcia debido a la "falta de las garantías jurídicas suficientes por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado". Así lo ha acordado este viernes "por amplia mayoría" la Mesa Sectorial de Educación, con el respaldo del Gobierno regional y cinco de los seis sindicatos representados en ella, a excepción de CCOO.

El secretario general de la Consejería de Educación y Universidades, Manuel Marcos Sánchez, ha explicado que "se trata de una cuestión que afecta a todas las comunidades, ya que el Ministerio de Hacienda advirtió esta semana de que si no se aprueban las cuentas del Estado no puede sacarse la oferta de empleo".

Sánchez ha señalado, tras asistir a la Mesa Sectorial, que "aunque el Gobierno de España está trabajando para solucionar este problema, no hay garantías suficientes de que lo pueda lograr, o que lo haga a tiempo para poder realizar las oposiciones con todas las garantías durante el mes de julio, fecha en que tradicionalmente se vienen realizando".

Ante este nuevo contexto, algunas comunidades han manifestado que no convocarán oposiciones en 2017, y en la Región de Murcia "no queremos generar incertidumbre y confusión entre los opositores, y queremos actuar con todas las garantías que establece la ley", ha indicado. "La decisión está tomada y no podemos mantener la inseguridad" en los aspirantes, ha corroborado.

Por ello, la Comunidad ha acordado con los sindicatos no realizar la convocatoria de oposiciones que estaba prevista para este año, ha expuesto el secretario general. Mientras tanto, la Consejería de Educación mantendrá sus contactos con el Gobierno de España y con el resto de comunidades "para aumentar el número de plazas en posteriores convocatorias de empleo público docente".

Sánchez ha defendido que "no ha habido falta de planificación porque todas las comunidades autónomas estaban intentando convocar sus oposiciones" y lo tenían decidido "la inmensa mayoría de ellas".

En este sentido, ha destacado que el equipo de la Consejería "trabaja en colaboración con la comunidad educativa y con otras comunidades autónomas con el objetivo de beneficiar a los opositores de la Región y dar estabilidad a nuestros maestros y maestras, así como para seguir mejorando la calidad educativa en la Región de Murcia".

Sánchez ha reiterado que "el compromiso del Gobierno regional es convocar la máxima oferta de empleo público docente posible para favorecer así la creación de trabajo estable en la Región, siempre y cuando las circunstancias beneficien a nuestros opositores", y ha insistido en que "seguiremos trabajando para continuar bajando la tasa de interinidad en esta legislatura"

Así, ha recordado que la Consejería de Educación siempre ha defendido la necesidad de convocar oposiciones en Educación "para así consolidar el empleo que tenemos". En primer lugar, porque considera que "consolidar el empleo en cualquier actividad es muy bueno para todo el mundo" y, en segundo lugar, porque "la calidad educativa se mejora teniendo empleo estable".

En este sentido, la intención de la Consejería era bajar la tasa de interinidad durante toda la legislatura y convocar oposiciones todos los años. Sin embargo, ha insistido en que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a nivel nacional ha supuesto que el Ministerio de Hacienda avisara a todas las comunidades esta semana que no se debe aprobar la oferta de empleo público.

FUTURAS CONVOCATORIAS

En concreto, Sánchez ha señalado que no se debe de aprobar la oferta de empleo público "hasta que esos Presupuestos estén aprobados o hasta que el Gobierno apruebe algún otro sistema" como algún decreto ley que pueda posibilitar la convocatoria aunque, en estos momentos no se sabe si va a ser así".

La Consejería ha trasladado a los sindicatos esta "inseguridad jurídica" y que "habría que esperar bastantes semanas, probablemente, hasta que los Presupuestos Generales del Estado se aprueben" o hasta que el Gobierno apruebe un decreto ley que lo posibilite, lo que en cualquier caso no sucedería en menos de cuatro o cinco semanas.

Sánchez ha aclarado que esta circunstancia imposibilitaría la convocatoria de oposiciones tal y como las hace la Consejería habitualmente, durante finales del mes de junio y en el mes de julio. Para otras especialidades sí sería posible, puesto que hay más flexibilidad a la hora de celebrar la oposición, ha señalado.

Y es que la convocatoria fuera del periodo habitual "no sería bueno para los alumnos ni para el profesorado, que estaría en esos momentos pendientes de otras cuestiones". Por ello, aunque es "posible legalmente", Sánchez admite que "no es aconsejable convocarlas en otras fechas".

De esta forma, la Consejería no convocará las 448 plazas al cuerpo de maestros que tenía previsto anunciar en el año 2017, aunque "no se perderían", tal y como ha respondido acerca de la posibilidad de si se acumularán en convocatorias posteriores.

De cara al año 2018, Sánchez no ha aclarado qué pasará con la convocatoria de oposiciones y la tradicional alternancia entre Primaria y Secundaria. "No podemos decir nada del año que viene", según el secretario general de la Consejería, quien cree que lo "ideal" es que hubiera un acuerdo nacional sobre la convocatoria de oposiciones en Educación, con el fin de que todas las comunidades actúen "a la vez, sin exclusión, haciendo incluso las oposiciones el mismo día".

La intención de la Consejería es convocar "el máximo número de plazas posible", y este año no podían superar las 448 porque "existía esa tasa de reposición del cien por cien". De cara al año que viene, ha señalado que espera que se cumpla el acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes para que desaparezca la tasa de reposición.

Por último, el secretario general ha recordado la próxima convocatoria de oposiciones de diez plazas de inspección educativa y, seguidamente, las de ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, con 35 plazas, que se resolverán durante este curso, "estas últimas nunca antes convocadas en nuestra región", concluyó.