ONG denuncian que la asistencia médica para personas mayores en Etiopía, Mozambique, Tanzania y Zimbabue es deficitaria

Las ONG HelpAge International y Age International denuncian, en un informe realizado por las dos entidades, que la prestación y el acceso a servicios médicos para las personas mayores son "completamente inadecuados" en Etiopía, Mozambique, Tanzania y Zimbabue, debido a la falta de inversión que repercute en una baja calidad de los servicios médicos y unas instalaciones deficitarias.

El informe 'Cash transfers and older people's access to healthcare', presentado a finales de mayo en la conferencia 'Better health for older people in Africa' que ha tenido lugar en la Dar es-Salam (Tanzania), analiza los obstáculos a los que las personas mayores se enfrentan a la hora de acceder a servicios de salud en los cuatro países africanos, enfocándose en el impacto que las ayudas económicas de dinero en efectivo tienen para superar estas barreras.