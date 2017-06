Obligaba a su ex mujer a esconderse bajo la cama cuando iba gente a su casa

Se da la circunstancia de que este individuo contaba ya con una orden de alejamiento y con otras 12 detenciones anteriores, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado de prensa.



Los hechos se produjeron después de que la Policía Local recibiera una llamada telefónica en la que una mujer alertaba de que su hija estaba encerrada contra su voluntad por su exmarido en una vivienda de la barriada de Madre de Dios.



Además, explicó que este hombre la obligaba a meterse bajo una cama para que nadie supiera que estaba allí y tampoco abría la puerta cuando llamaban, con la intención de simular que no había nadie en la vivienda.



Una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el domicilio, donde los agentes pudieron corroborar que nadie atendía las llamadas, y una vez allí la madre del presunto agresor se personó en el domicilio pidiendo que no llamaran más, ya que allí vivía ella con su anciana madre que estaba sorda y por eso no abría.