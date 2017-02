El PSOE quiere que Sáenz de Santamaría comparezca en el Congreso tras las últimas víctimas por violencia de género

El PP acusa a los socialistas de buscar el titular y hacer estrategias "partidistas"

La portavoz del PSOE en materia de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez, ha pedido este jueves la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la Cámara Baja para que explique "los errores cometidos" por el Ejecutivo en materia de violencia de género, antes las últimas muertes registradas.

Álvarez ha denunciado ante los medios, a su entrada en la subcomisión para un Pacto de Estado por la Violencia de Género, la muerte de cinco mujeres en los últimos días a manos de sus parejas o exparejas y ha destacado el caso de una de ellas, asesinada este miércoles en Barcelona, cuyo asesino tenía una orden de alejamiento de la víctima. A su juicio, casos como éste demuestran que la ley no se está aplicando y que se están cometiendo errores.

La presencia de la vicepresidenta en el Congreso ha sido apoyada por Unidos Podemos. Su portavoz en esta subcomisión, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, ha expresado su deseo de que Sáenz de Santamaría comparezca en los próximos días, un gesto que, a su juicio, demostraría que esta materia "es una prioridad para el Gobierno como lo es para el resto de partidos".

Rodríguez ha hecho un llamamiento al PP para que dé "un paso adelante y se implique en este tema". "Está claro que un Pacto de Estado no es suficiente si no se traduce en medidas legislativas y en materia económica y de presupuestos", ha recordado.

UNA PETICIÓN "PARTIDISTA"

Por su parte, el portavoz de los 'populares' en esta materia, Javier Maroto, ha criticado que haya partidos que, tras una noticia tan trágica como las cinco muertes por violencia de género, tomen medidas que signifique un titular o usen "estrategias partidistas".

Maroto ha asegurado que es "un orgullo" pertenecer a un país en el que todos los partidos políticos trabajan "en un pacto de estado" sobre una cuestión "gravísima" que, a su juicio, "sólo se soluciona con altura de miras".

"Tenemos que incidir en resolver los problemas de las que ya sufren la violencia de género, pero también prevenir", ha declarado el diputado del PP, que ha apostado por llegar a acuerdo en concienciación, educación y medios de comunicación, teniendo al Gobierno como "un actor más" en esta lucha.

CIUDADANOS PIDE EXPLICACIONES A SANIDAD

Desde Ciudadanos, la portavoz de Igualdad, Patricia Reyes, ha llamado al "consenso" que se ha vivido desde el inicio de la creación de la subcomisión, al ser preguntada por los medios sobre la comparecencia de la vicepresidencia. En su caso, según ha explicado, se han pedido las explicaciones a la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, a la que piden que explique las medidas urgentes que va a tomar tras las cifras de asesinatos registradas en lo que va de 2016.

Para Reyes, el problema es que la ley no se aplica en su totalidad y, a su juicio, las mujeres no tienen la cobertura necesaria. "Las víctimas se cruzan en los juzgados con su agresor, así que en la parte física ya hay cosas que están fallando", ha apuntado la diputada, para señalar que el 33 por ciento de las mujeres que acuden a un juicio aseguran que no han recibido el trato adecuado por los funcionarios. "La formación también falla", ha señalado.

Del mismo modo, ha indicado que la parte judicial, con la creación de los juzgados especializados en violencia de género, está cubierta pero, a su juicio, hacer falta una "reestructuración" cuando "hay algunos que trabajan al 50 por ciento y otros al 200 por cien".