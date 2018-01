Antonio del Castillo lamenta que el caso de Marta no se resolviera como el de Diana Quer

No obstante, ha señalado que se "alegra" por los padres de, que "no han tenido que pasar por lo que hemos pasado nosotros", para quienes "el mundo se le cae encima de pensar si algún día la encontrarán". Aunqueha asegurado que "la esperanza nunca la perdemos, ni queremos perderla".

Antonio del Castillo reconoce que sigue manteniendo contacto con la Policía Nacional, encargada de la investigación en este caso, pero "cuando yo los llamo o voy a verlos". "No recibo llamadas ni diaria, semanal o mensualmente. Solamente cuando me presento en Comisaría o llamo, mantengo contacto con ellos", ha lamentado.

Sobre posibles avances en la investigación o nuevas líneas abiertas, Del Castillo asegura que "no hay". "Yo voy a informarles de algo que me llega y me responden que lo mirarán y me llamarán, y me quedó esperando", ha añadido a este respecto.