El Papa Francisco advierte del peligro de convertirse en "católicos ateos"

El Papa Francisco ha advertido este jueves 23 de marzo durante su misa matutina en la Casa de Santa Marta, del peligro de convertirse en "católicos ateos" cuando los creyentes se vuelven "sordos" ante la Palabra de Dios o cuando se les endurece el corazón.

"Estas dos cosas --no escuchar la Palabra de Dios y el corazón endurecido, cerrado en sí mismo-- hacen perder la fidelidad. Dice la primera lectura: 'La fidelidad ha desaparecido', y nos convertimos en católicos infieles, paganos o peor aún, católicos ateos", ha alertado Bergoglio durante la homilía.

Además, ha señalado que cuando no se escucha la Palabra de Dios, se escuchan "otras voces", las de los "ídolos", la de la "mundanidad". "¡Cuántas veces nos hemos vuelto sordos. Y cuando un pueblo, una comunidad, una parroquia, una diócesis, cierra los oídos y se vuelve sorda a la Palabra del Señor, busca otras voces, otros señores, y termina con los ídolos que el mundo, la mundanidad, la sociedad, le ofrecen", ha remachado.

Asimismo, Francisco ha advertido de que no escuchar a Dios no solo "endurece el corazón" sino que, al final, también lleva a la "blasfemia". "La blasfemia es la palabra final de este itinerario que comienza con el no escuchar", ha afirmado.