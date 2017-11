Sindicatos docentes exigen a Educación que los exámenes de oposición no sean eliminatorios y pese la antigüedad

Cuatro de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación --CCOO, FESP-UGT, STES y CSIF--, excepto ANPE, han exigido este lunes 20 de noviembre al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que en las oposiciones docentes no universitarias la antigüedad tenga mayor peso en la fase de concurso, los exámenes no sean eliminatorios, se incremente la optatividad en la elección de los temas y se pondere la fase de concurso respecto a la oposición.

"Este proceso de consolidación del empleo no puede suponer un frustración para los miles de interinos que hay en el sistema educativo", ha afirmado en declaraciones a los medios en la puerta del Ministerio de Educación el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, Francisco García, que ha insistido en el que el departamento de Méndez de Vigo "no puede cerrar en falso este acuerdo y de forma precipitada".

Según ha advertido, hay comunidades, como Andalucía y Madrid, que no han convocado todavía y tampoco el ministerio en Ceuta y Melilla, que es donde tiene las competencias. "Se está incumpliendo el acuerdo firmado", ha alertado.

El representante de STES Intersindical José Ramón Merino ha señalado que el sistema de acceso tiene que ser "más justo y equilibrado" y que las personas que opten a la plaza "no se la jueguen a un examen" y se valore adecuadamente la experiencia porque si no "miles se irán a la calle". Asimismo, ha expresado que esperan que el ministerio "no haga oídos sordos" a las peticiones de los sindicatos docentes.