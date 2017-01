Escribe “R R R Richard” en el vaso de café de un cliente tartamudo

"El tratamiento que recibí de uno de los empleados fue extremadamente ofensivo y humillante”, ha explicado Richard en declaraciones que ha difundido el diario británico Metro. Además, ha apostillado que “¿sería esto aceptable en una persona con discapacidades más obvias? Lo dudo mucho”.

“Sí, tengo un impedimento de habla y he sido objeto de muchas bromas durante muchos años, en las cuales me puedo manejar. Sin embargo, hay muchas personas que luchan por hablar en público y esto podría resultar muy molesto para ellos”, ha continuado relatando Richard. Así, también ha comentado que “la única diferencia en este caso es que me entregaron la prueba en lugar de tener que escuchar el comentario”. Starbucks ha suspendido al empleado por su actitud.