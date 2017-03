Tiana (UNED) propone en el Congreso cambiar el sistema de titulación la etapa obligatoria y reducir el horario escolar

El rector de la UNED y candidato a la reelección, Alejandro Tiana, ha propuesto este martes 21 de marzo en la Comisión de Educación en el Congreso, cambiar el sistema de titulación de la educación obligatoria por otro de certificaciones, reducir el horario lectivo o simplificar el currículum académico.

Estas son algunos de los planteamientos vertidos por Tiana en este foro parlamentario al que ha acudido en calidad de experto en Educación y ex titular de la Secretaría de Estado de Educación durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, etapa en la que el Gobierno socialista aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE).

El rector de la UNED en funciones ha señalado que el principal reto del sistema educativo es acabar con el abandono escolar temprano y el fracaso educativo, que a su juicio tiene que ver, en parte, con la titulación al final de la enseñanza obligatoria porque "cierra puertas". En este sentido, ha puesto como ejemplo Inglaterra que a los 16 años no establece ningún título, luego no cabe el fracaso escolar.

Para ello, plantea una serie de certificados, en los que consten lo que el alumno ha conseguido hasta ese momento para que tenga la posibilidad de completarlo después. "Sé que es una cuestión polémica", ha admitido, para añadir que el modelo de titulación "debe ser mejorado" para que se reconozca la capacidad del aprendizaje a lo largo de la vida. También ha censurado el sistema de repetición de curso como una medida pedagógica en lugar de centrar la atención en la detección temprana de los problemas del alumnado.

Otro de los asuntos en los que ha incidido este experto es la identificación de lo que los jóvenes deben saber en el futuro. En este sentido, ha dicho que todos los debates sobre los contenidos educativos se han resulto "por la vía del incremento del currículo", que, a su juicio "es un disparate" y "no es eficaz". "El exceso de propuestas no conduce a nada", ha apuntado, para añadir que en la definición del curriculum debe participar el sistema educativo, pero también expertos externos.

La mejora del rendimiento educativo poniendo el "énfasis" en la evaluación del sistema por encima de la evaluación individual de los alumnos o en garantizar o mantener la equidad son otras de las propuestas. Sobre esta última, ha expresado su preocupación por la enseñanza concertada, cuyo gasto es "regresivo" porque a ella asisten familias de un nivel socioeconómico más alto que las que van a la pública.

"No la rechazo, es un buen modelo, pero tiene deficiencias porque no asegurar la igualdad en el acceso ni la gratuidad real con las cuotas voluntarias", argumenta.

Sobre los tiempos escolares, este ex secretario de Estado de Educación ha señalado que España "es uno de los países con más horas lectivas" y, sin embargo, no es el que mejor resultados obtiene. "Las escuelas están concebidas como espacios en los que se dan las clases y no para albergar otras actividades distintas a las lectivas", ha aseverado.

*