Usan por primera vez en España la inteligencia artificial y realidad virtual para corregir la deslineación de una pierna

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla ha utilizado por primera vez en España la combinación de inteligencia artificial y realidad virtual para corregir la deslineación de una pierna y prevenir la aparición de artrosis de rodilla, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el encuentro internacional sobre medicina deportiva promovido por el International Sports Medicine Clinic (ISMEC).

En concreto, se ha practicado una intervención para corregir una desalineación en varo de la rodilla de un nadador, campeón de España en varias modalidades de la categoría de veteranos. Esta desalineación, "muy común en la población general", se conoce coloquialmente como piernas zambas o piernas de jinete, es decir, piernas arqueadas a nivel de la rodilla y que representa uno de los principales factores relacionados con la aparición de la artrosis de rodilla.

Asimismo, en lo que respecta al deporte, esta configuración ósea tiene diferentes efectos sobre el rendimiento y no tiene las mismas repercusiones en todas las disciplinas deportivas. En el caso de un futbolista le aporta ventajas y facilidades para el regate y el dribbling, pero en el esquí dificulta el apoyo en el canto interno de la tabla para hacer los giros.

"En el caso concreto de un nadador, el impulso que genera con una pierna en varo es menos potente que el impulso de una pierna recta, como también sabemos que produce una sobrecarga biomecánica del compartimento interno que pasará factura en los años venideros, y nuestro objetivo es optimizar el rendimiento deportivo sin comprometer por ello el futuro de las articulaciones de nuestros deportistas", ha explicado el director de ISMEC y de este encuentro sanitario, Emilio López-Vidriero.

Ahora bien, pese a que la solución quirúrgica para enderezar los huesos podría parecer "sencilla", es decir, cortarlos y volver a unirlos en la posición buena, en realidad la resolución de este problema "no resultaba fácil", puesto que en el caso de este deportista, necesitaba una modificación del ángulo muy precisa y que no afectara a la longitud de sus piernas, lo que requería precisión milimétrica que la técnica quirúrgica tradicional no podía garantizar.

SIMULACIÓN POR ORDENADOR DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Dada esta situación, para conseguir la mayor precisión quirúrgica se optó por esta técnica, para cuya ejecución se ha contado con la participación del doctor esloveno Bogdan Ambrozic, experto pionero a nivel mundial en el manejo de la misma. El proceso de corrección ósea incluía como parte del mismo la planificación mediante simulación por ordenador de la intervención quirúrgica.

Los datos de dicha simulación han sido trasladados a un sistema de navegación que se maneja mediante realidad virtual. Además, de forma paralela, sobre la pierna del paciente se han colocado una serie de referencias que el citado sistema de navegación captaba con unas cámaras, lo que ha permitido ir visualizando la corrección en tiempo real.

"Hemos utilizado un sistema de guiado del plano de osteotomía que aprovecha las posibilidades de la realidad virtual y la inteligencia artificial para guiar la mano del cirujano en tiempo real y crear los planos de corte exactos que necesita nuestro paciente para conseguir la forma de hueso óptima para su rendimiento deportivo, y también para proteger su rodilla de la artrosis futura", ha apostillado el equipo de Centro ISMEC y participante en esta cirugía, Carlos Molano.

Gracias al manejo de esta novedosa tecnología, el paciente podrá apoyar la pierna inmediatamente y volver a nadar para no perder musculatura ni capacidad técnica tan pronto como la herida esté cerrada, aproximadamente en 10 días.