'A kiss for all the World' llevará la Novena Sinfonía de Beethoven a 900 niños huérfanos del Congo

EUROPA PRESS

El proyecto musical solidario de origen español 'A Kiss for all the World', que lleva la música a las personas más vulnerables del mundo, llegará por primera vez a África los días 8 y 9 de junio para acercar la Novena Sinfonía de Beethoven a 900 niños huérfanos.

El director de orquesta español y fundador del proyecto, Iñigo Pirfano, será el encargado de dirigir el Coro y la Orquesta Sinfónica Kimbanguista de Kinshasa (República Democrática del Congo) en dos conciertos, patrocinados por la Embajada de España en Kinshasa, en el Centro de Pediatría de Kimbondo 'Mama Koko' y en el Hospital Monkole, donde interpretarán el Himno de la Alegría ante otras 400 personas.

"Ya hemos hecho cuatro giras internacionales, pero esta gira africana es especialmente importante, porque mientras en Latinoamérica entienden esta música como algo más cercano, sin embargo, en África tienen otra tradición cultural y pensamos que va a ser una experiencia muy interesante desde todo punto de vista", ha explicado Pirfano en declaraciones a Europa Press.

En concreto, Pirfano ha señalado que irán a la República Democrática del Congo porque es el único país de toda África central en el que existe una Orquesta Sinfónica. "Es un país que tiene una personalidad musical muy marcada y especial que lo hace distinto al resto de países de la zona", ha apuntado.

La orquesta estará formada por 70 músicos y otras 60 personas en el coro además de los solistas congoleños. Durante los conciertos interpretarán además de la Novena Sinfonía de Beethoven, una pieza musical de un compositor congoleño como un "detalle musical de hermandad", juntando "la tradición europea más clásica con los colores y ritmos locales".

Pirfano tuvo la idea de este proyecto en el año 2014 pues quería realizar una gran acción que acercara a colectivos especialmente vulnerables, no alimento, ni medicinas ni ropa --que ya se lo facilitan otras organizaciones-- sino "la dignidad que da la cultura".

"La música es un intangible, no tiene aplicación directa pero es la dignidad que da la cultura, es un gesto a través del cual hacemos ver que esas personas no son estómagos a los que alimentar solamente sino personas dotadas de dignidad y grandeza cada una de ellas, como cualquier persona del primer mundo que paga su entrada para escuchar la Novena Sinfonía en un gran teatro", ha especificado.

Desde que el proyecto comenzó a andar, asegura que el equipo de 'A kiss for all the world' formado por músicos que participan de forma desinteresada, han vivido experiencias "maravillosas" que la profesión de músico no les da en el día a día. "Es comprobar cómo esta música transforma corazones, cómo te giras después de los conciertos y muchas personas lloran en las cárceles, los orfanatos, los hospitales en los que hemos tocado y el testimonio es unánime: nos han traído algo que tiene mucho valor para nosotros", ha destacado.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

'A Kiss for all the World' (www.akissforalltheworld.org) es un proyecto musical solidario que lleva, de manera desinteresada, la Novena Sinfonía de Beethoven a los colectivos más vulnerables del planeta con el fin de hacer realidad que sea Patrimonio de la Humanidad, tal y como fue declarada en el año 2003 por la UNESCO.

El primer concierto se llevó a cabo en junio de 2015 para los enfermos del Hospital 12 de Octubre de Madrid. En los últimos meses, el proyecto ha viajado por varios países de América Latina como Colombia, Panamá o Perú tocando en cárceles, hospitales, orfanatos, psiquiátricos y llegó hasta un Campo de Refugiados en la ciudad alemana de Hamburgo. El proyecto tiene previsto viajar próximamente a Jordania, Chile y Argentina, entre otros países.

El impulsor de esta iniciativa, Iñigo Pirfano, ha dirigido en las principales ciudades de España, así como en Alemania, Austria, Polonia y Brasil. Es fundador y director titular de la Orquesta Académica de Madrid y, recientemente, ha sido galardonado con el Premio Liderazgo Joven de la Fundación Rafael del Pino, por su labor al frente de dicha orquesta.

Como compositor estrenó con gran éxito sus 'Quatre Alcools', en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en 2005 recibió el encargo de componer la música oficial para la celebración del IV Centenario de la publicación del Quijote. También ha compuesto numerosas bandas sonoras para cortometrajes y documentales y ha publicado varios libros.