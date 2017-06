Acusada de homicidio por animar a su novio a suicidarse: "Avísame cuando lo hagas"

Por esta razón, el abogado defensor de Michelle argumenta que había pensado en el suicidio durante mucho tiempo y que incluso había investigado métodos de suicidio en Internet.



La pareja se conoció en Florida en 2012, pero sólo se había visto en persona unas pocas veces a pesar de que vivían a poca distancia el uno del otro. Se comunicaban principalmente a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas.



El abogado de Michelle dijo que Roy le había sugerido a la joven que deberían ser como Romeo y Julieta, los amantes que se mataron en la obra de Shakespeare, pero Michelle le respondió que no quería que murieran. Y añade que Conrad siempre había querido acabar con su vida y que no fue idea de su novia. "Esto fue un suicidio, un triste y trágico suicidio, pero no un homicidio".



Michelle tenía sus propios problemas de salud mental y estaba tomando medicamentos que podrían haber nublado su juicio, dijo la defensa.



La madre de Roy, Lynn Roy, declaró que dio un paseo por la playa con su hijo horas antes de ser encontrado muerto y no mostró señales de que tenía la intención de hacerse daño a sí mismo . Llamó a la policía más tarde cuando notó que no estaba el vehículo de su hijo.



También testificó que después de la muerte de su hijo , recibió mensajes de texto de Michelle pero sin mencionar ningún conocimiento previo sobre los planes de suicidio de Roy.



Camdyn Roy, la hermana de 16 años, que tenía 13 años en el momento de su muerte, contó una historia similar en el estrado. Su hermano no parecía triste en la playa, testificó. También recibió mensajes de texto de Michelle ofreciendo apoyo después de la muerte de su hermano, pero ninguna indicación de que habían estado en contacto.



El caso está siendo juzgado en un tribunal de menores . Los procedimientos judiciales están abiertos porque Michelle fue acusada como delincuente juvenil, lo que la hace sujeta a castigo adulto si es declarada culpable.