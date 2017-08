'Condenados' a alquilar su casa durante 90 años a su 'amigo'

Por ello, cuando Gregory les contó a la pareja que no podría seguir pagando la hipoteca , que iba a vender la casa y a mudarse, la pareja no dudó en ayudar a su amigo. En 2001 compraron la propiedad por valor de 157.000 euros y firmaron un contrato de ‘ alquiler con derecho a compra ’. De esta forma Colin no tendría que mudarse y tan solo pagaría 800 libras (880 euros) al mes por el alquiler de la casa, según acordaron.