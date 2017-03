La Fiscalía cree que el autobús de HazteOir provoca temor e inseguridad en los menores

El autobús dormía en estas cocheras propiedad privada, pero cuando planeaban pasearlo de nuevo por Madrid, la policía municipal lo impedía. La unidad de gestión para la diversidad consideraba al autobús instrumento de un posible delito de odio y actuaba cautelarmente, aunque los agentes se excusaban ante el presidente de HazteOir diciendo que la decisión era de la Fiscalía que aun no se había pronunciado. La organización ultra católica se plantaba ante el ayuntamiento de Madrid, desafiando la decisión municipal. Acusaban a Manuela Carmena de haber secuestrado el autobús.

Horas después las denuncias de la Comunidad de Madrid y del propio Ayuntamiento eran valoradas por al fiscalía que le pedía a un juez la prohibición de circulación del autobús en tanto no se retiren los mensajes, claramente discriminatorios. Si abre un proceso penal o no, la última palabra la tendrá el juez, aunque algunas voces ya se han pronunciado. Jueces para la Democracia alerta de la criminalización de mensajes que no son violentos y a su juicio son meras opiniones. La Fiscalía, sin embargo, justifica su decisión porque la intención de HazteOir.org era seguir con su campaña en entornos escolares donde, dice, provocan inseguridad y temor en los menores.