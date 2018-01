Una azafata anónima aconseja “no beber el café de los aviones"

Si alguna vez has tomado un café a bordo de un avión puede que no lo vuelvas a hacer. Una azafata de una gran aerolínea estadounidense ha confesado que los cafés que se sirven durante el vuelo se hacen con “el mismo agua que pasa por el sistema del baño”. Según la trabajadora, estos lugares son "los más repugnantes del planeta".

"Hace poco tuvimos una prueba de E. coli en nuestra agua y no pasó, y luego se inició el mantenimiento y se movieron algunos hilos para que pasara", asegura. "Entonces, evite el agua caliente o el té. Embotellada y hielo está bien, por supuesto", aclara.

Según la mujer anónima , en los baños de los aviones la gente adopta un comportamiento un tanto extraño que no suelen llevar en su vida cotidiana. "No hay forma de que estas personas actúen de esta manera en sus vidas normales", "Se suben a un avión y dicen: 'Genial, me voy a hacer pis por el suelo y tirar mis cacahuetes directamente al suelo'" explica.