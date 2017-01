Una bloguera retransmite en directo su parto de 24 horas

A pesar de las contracciones y los nervios, Sarah-Jayne Ljungstrom no dudó en retransmitir en directo cómo fue su parto de 24 horas. Esta bloguera de 35 años procedente de Richmond (Inglaterra) grabó varios vídeos en Facebook en los que contaba cómo estaban siendo sus últimas horas como embarazada.

Durante los nueve meses de embarazo, Sarah-Jayne Ljungstrom estuvo publicando vídeos en los que aconsejaba a las futuras madres cómo pasar por esa etapa: desde consejos de cómo inducirse el parto a posibles nombres que se le pueden poner a un niño. Cuando llegó el momento de dar a luz no tenía ninguna duda: iba a retransmitirlo en directo. Según cuenta en uno de los vídeos que subió al Facebook, ese era el momento clave para dar más consejos útiles a sus seguidoras.

En el primer vídeo, la bloguera cuenta que ha ido al hospital porque ha roto aguas. Sin embargo, el médico le dijo que volviera a su casa hasta que las contracciones fueran más seguidas. Así que, al día siguiente por la mañana, Ljungstrom volvió al hospital con contracciones cada 5 minutos. Durante la grabación de uno de estos momentos previos, la futura madre sufre una contracción y asegura no querer a volver a pasar por un momento similar. “No me dejéis que me vuelva a quedar embarazada. Si alguna vez vuelvo a pensarlo veré este vídeo” dice entre risas a pesar del dolor.

La bloguera decidió que el momento del parto era algo íntimo y que no aportaría nada a su canal, así que el siguiente vídeo que publicó fue con su hija recién nacida Evelina.