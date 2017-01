Una niña de 5 años con cáncer inspira un champú ecológico

Perla, una joven mexicana de 17 años, tenía una vida muy activa cuando le detectaron leucemia. La vida de esta estudiante de Nutrición, que tocaba el saxo y hacía kickboxing, cambió pero, en vez deprimirse, siguió adelante con la ayuda de una pequeña niña que le abrió los ojos para disfrutar de la vida, informa CNN.

“Ella me enseñó a que disfrutara. Aunque ella se sentía mal se acostaba y después se les pasaba. A veces uno se centra más en las cosas malas que a uno les pasa y no en aprovechar cada momento de la vida. Si estás en el hospital no puedes ver nada pero ahí te das cuenta que hasta el aire extrañas porque ni siquiera el aire te toca dentro del hospital y es lo que aprendí con ella. Que si estaba adentro del hospital era por mi bien pero si salía, tenía que aprovechar el aire, el sol. Amo el atardecer, amo ver el primer lucero de la noche porque son cosas que están ahí siempre y uno no se da cuenta de lo maravilloso que son,” asegura Perla.

“Fue de las personitas que por más chiquitas que estuviera, tenía cinco años y yo tenía 17, había una gran diferencia de edad, en vez de que yo le enseñara algo a ella, ella me enseñó prácticamente el mundo”, recuerda la joven, que ahora tiene 21 años.

Esta experiencia compartida con la pequeña hizo que llamara al champú que creó como Dulce: ‘Zoet’, en holandés. El champú ayuda al crecimiento del pelo en los pacientes con cáncer.

Perla creó el champú al comprobar que los que solía usar contienen productos químicos que su cuero cabelludo no podía tolerar. Con ayuda de su madre, investigó y creó un champú hecho con hierbas medicinales como romero, sábila y sangre de drago.

“El producto ha tenido buen efecto no solo para las personas con cáncer sino también para las personas con alopecia, y de ellos también tengo evidencia que les ha funcionado, tanto los que están en quimioterapia como los que ya pasaron a vigilancia igual que yo”, explica.

“Todo empezó en forma empírica en la casa y ahora, como estoy a punto de cumplir mi primer año en vigilancia, es decir en febrero cumpliré un año sin tratamientos ni síntomas de la enfermedad, poder dedicar más tiempo a este champú oncológico”, puntualizó la joven mexicana.