El dueño de la escopeta dice que olvidó el arma en el coche del asesino de los agentes

Juicio por el asesinato de los agentes rurales de Aspa, Lleida

Así lo ha asegurado Ismael R. en el juicio por el asesinato de los agentes rurales de Aspa Insiste en que él no le había dejado su arma al asesino confeso Si la tenía es porque se la dejó olvidada en el coche del acusado dos días antes, afirma No se la había devuelto a pesar de haberla reclamado El abogado que defiende a las víctimas cree que el cazador que les mató no estaba solo