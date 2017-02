Así fue la fría confesión del cazador que acabó con la vida de dos agentes forestales

"Hola, mira, estoy en Aspa; en el coto de Aspa". Con esas primeras palabras comienza, –durante una llamada a emergencias–, la que será confesión de Ismael Rodríguez, el cazador que disparó contra dos agentes forestales en la citada localidad de Lérida. "Estaba cazando y han venido los dos guardias, los dos agentes rurales... y no me digas por qué pero, mira, me he puesto muy nervioso y... ¿cómo se lo digo?", cuenta. La operadora intuye entonces que algo pasa con los agentes y pregunta: "¿Qué necesita? ¿Ambulancia, mossos...?" A lo que contesta el cazador: "De todo". Una afirmación alarmante que tras dos nuevos interrogantes anuncia la confesión: "Si, bueno, están muertos los dos". "Sí, he sido yo". La operadora mantuvo entonces la entereza para hacer una última petición, –"no cuelgue, por favor"–, antes de enviar a los Mossos D'Esquadra.