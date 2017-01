Si queremos un cuerpo escultural en verano... debemos trabajarlo ya

Los expertos lo aseguran: si queremos un cuerpo escultural en verano no podemos postergar más la dieta y el ejercicio. Lo ideal es fomentar una vida sana: dejar de disimular y sustituir esa grasa que tanto nos gusta por una dieta 'slow'. "Introducir los batidos de frutas, verduras, que son extremadamente saciantes y dan una sensación de mucho bienestar". También existen alternativas profesionales: agujas que nos dan pequeñas descargas eléctricas. Un pinchazo y lo primero que desaparece es el apetito. Tras varias sesiones se notan los resultados. No obstante, recalcan: no es una cuestión de estética, "es salud", "cómo ir vacunándonos de graves problemas para el futuro".