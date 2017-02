La gran diferencia a que te adopte o no te adopte Madonna

Stella y Esther fueron abandonadas en un orfanato tras la imposibilidad de su padre por hacerse cargo de ellas. La madre de las gemelas falleció durante el parto, por lo que la única ayuda, que era insuficiente, que tenía el padre era la de la abuela. Tras enterarse Madonna de la historia, decidió realizar todas las gestiones posibles para adoptar a las dos pequeñas.

Sin embargo, Stella y Esther cuentan con tres hermanos más en Malawi que no han podido correr la misma suerte que ellas dos y continúan en el país africano sin agua potable, electricidad y viviendo en una casa muy precaria en donde duermen en el suelo, tal y como cuenta Infobae.

La historia de los tres hermanos de las gemelas, dos chicas y un chico, es aún más triste al conocer que trabajan para sobrevivir cobrando 50 centavos de dólar al día. Además, debido a lo caro del transporte, nunca pudieron ir a conocer a sus dos hermanas pequeñas. Y ahora se han enterado de que han sido adoptadas por la reina del pop a través de una amiga suya, aunque ellos desconocen de quién se trata.

“Sólo me enteré ayer que estaban en América. No sé dónde eso queda pero estamos contentas por ellas. Estoy triste que no las volveré a ver pero feliz que han conseguido una nueva vida. Van a tener una buena educación y pueden vivir sus sueños. Están con alguien que las quiere y que las amará mucho", ha relatado una de las hermanas de las nuevas hijas de Madonna para el mismo medio.